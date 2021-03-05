В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков 05.03.2021 16:00 По результатам финансовой деятельности за 9 месяцев 2020 года коммунальные предприятия оккупированного Луганска сработали с убытком в 21,6 миллиона рублей, в то время как за аналогичный период ... подробнее →

Какие игры приносят реальные деньги? 05.03.2021 15:00 На первый взгляд игра и заработок — диаметрально противоположные значения. Но прогресс плюс интернет, подарили человечеству игры с возможностью заработка. Онлайн-платформы развиваются с каждым ... подробнее →