В Сумах для школьников отменили плату за проезд в коммунальном транспорте05.03.2021 17:00
В городе Сумы с 5 марта школьники могут бесплатно ездить в коммунальном общественном транспорте. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Сумского городского совета . Указано, что исполнительный ... подробнее →
В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков05.03.2021 16:00
По результатам финансовой деятельности за 9 месяцев 2020 года коммунальные предприятия оккупированного Луганска сработали с убытком в 21,6 миллиона рублей, в то время как за аналогичный период ... подробнее →
Какие игры приносят реальные деньги?05.03.2021 15:00
На первый взгляд игра и заработок — диаметрально противоположные значения. Но прогресс плюс интернет, подарили человечеству игры с возможностью заработка. Онлайн-платформы развиваются с каждым ... подробнее →
В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки05.03.2021 14:00
За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили у 263 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР». Согласно статистике, ... подробнее →
Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской05.03.2021 13:00
Генпрокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать республике экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности. Как информирует ... подробнее →
В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных05.03.2021 12:00
4 марта в Киеве состоялась презентация платформы «Освобождение политзаключенных», передает Громадское Телевидение . Основателями платформы являются 16 бывших политзаключенных, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта05.03.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Рост продолжается пятый день подряд. Такие данные озвучил ... подробнее →
В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов05.03.2021 10:00
Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин своим "указом" отменил запрет на проведение некоторых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, ... подробнее →
Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)05.03.2021 09:00
Пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса вечером в четверг, 4 марта, во время прямого эфира ток-шоу Право на власть, передает Корреспондент.net . Так, ... подробнее →
Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ05.03.2021 08:00
Донбасс досрочно стал победителем регулярного чемпионата УХЛ сезона-2020/2021, сообщает iSport.ua . Донецкий клуб выиграл чемпионат страны после поражения чемпиона Украины Кременчуга от Мариуполя ... подробнее →
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- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки14:00
- Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской13:00
- В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта11:00
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
- Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)09:00
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