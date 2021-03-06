В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании 06.03.2021 17:00 "Народный Совет ДНР" внес изменения в статью 236 Уголовного кодекса, ужесточающие наказание за ложные сообщения о минировании. Об этом сообщают местные СМИ. Теперь за заведомо ложное сообщение о ... подробнее →

5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек 06.03.2021 15:00 201 человек воспользовался 5 марта гуманитарным коридором, организованным на контрольном пункта въезда и выезда «Еленовка» к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта 06.03.2021 13:00 За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом выздоровел лишь 3351 пациент. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →