Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта06.03.2021 13:00
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом выздоровел лишь 3351 пациент. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →
Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины06.03.2021 11:00
НАК Нафтогаз Украины прекратил поставки природного газа для ОКП Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов. В результате регион уже с субботы, 6 марта, остается без тепла, сообщила пресс-служба ... подробнее →
В Польше 6 граждан Украины погибли в результате аварии автобуса06.03.2021 10:00
В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, шесть человек погибли. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter. "Вблизи г. Кашице ... подробнее →
Укргидрометцентр предупредил о похолодании06.03.2021 09:00
На выходных в Украине начнется похолодание, которое продолжится на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра . Так, в субботу, 6 марта, днем будет преимущественно ... подробнее →
- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины11:00
- В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков16:00
- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки14:00
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров13:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ11:00
- Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом09:00
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта13:00
- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины11:00
- В Польше 6 граждан Украины погибли в результате аварии автобуса10:00
- Укргидрометцентр предупредил о похолодании09:00
- В Сумах для школьников отменили плату за проезд в коммунальном транспорте17:00
- В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков16:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки14:00
- Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской13:00
- В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных12:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь
- В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков