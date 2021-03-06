Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта 06.03.2021 13:00 За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом выздоровел лишь 3351 пациент. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →

Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины 06.03.2021 11:00 НАК Нафтогаз Украины прекратил поставки природного газа для ОКП Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов. В результате регион уже с субботы, 6 марта, остается без тепла, сообщила пресс-служба ... подробнее →