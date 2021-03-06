Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 марта

06.03.2021 13:00

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом выздоровел лишь 3351 пациент. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ... подробнее →

Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины

06.03.2021 11:00

НАК Нафтогаз Украины прекратил поставки природного газа для ОКП Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов. В результате регион уже с субботы, 6 марта, остается без тепла, сообщила пресс-служба ... подробнее →

В Польше 6 граждан Украины погибли в результате аварии автобуса

06.03.2021 10:00

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП, шесть человек погибли. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter. "Вблизи г. Кашице ... подробнее →

Укргидрометцентр предупредил о похолодании

06.03.2021 09:00

На выходных в Украине начнется похолодание, которое продолжится на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра . Так, в субботу, 6 марта, днем будет преимущественно ... подробнее →

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