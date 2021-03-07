"Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)07.03.2021 10:00
"Шахтер" минимально обыграл "Олимпик" в гостевом матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкое дерби на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского закончилось со счетом 1:0 в пользу подопечных ... подробнее →
Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области07.03.2021 09:00
Вечером в субботу, 6 марта, в Донецкой области возобновили поставки газа на 48 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", прекращенные ранее из-за долга перед НАК "Нафтогаз Украины" . В частности ... подробнее →
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