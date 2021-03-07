8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке07.03.2021 17:00
В понедельник,8 марта, группировка «ДНР» на день возобновить работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта07.03.2021 15:00
ОВЕН Трудолюбие, выдержка и доброжелательность большинства Овнов станут в эти дни притягивать не только людей, но и удачу. У Овнов второй декады апреля продуктивным окажется период со вторника. А в ... подробнее →
Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО07.03.2021 13:00
По словам «главы ДНР» Дениса Пушилина до конца марта в «республике» привьют от коронавируса все нуждающиеся в приоритетной вакцинации категории граждан. Об этом он сообщил в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта07.03.2021 11:00
За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 7 167 человек. В частности, вирус выявлен у 466 детей и 172 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ... подробнее →
"Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)07.03.2021 10:00
"Шахтер" минимально обыграл "Олимпик" в гостевом матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкое дерби на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского закончилось со счетом 1:0 в пользу подопечных ... подробнее →
Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области07.03.2021 09:00
Вечером в субботу, 6 марта, в Донецкой области возобновили поставки газа на 48 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", прекращенные ранее из-за долга перед НАК "Нафтогаз Украины" . В частности ... подробнее →
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- Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта15:00
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта11:00
- "Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)10:00
- Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области09:00
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании17:00
- 5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек15:00
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