8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке

07.03.2021 17:00

В понедельник,8 марта, группировка «ДНР» на день возобновить работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта

07.03.2021 15:00

ОВЕН Трудолюбие, выдержка и доброжелательность большинства Овнов станут в эти дни притягивать не только людей, но и удачу. У Овнов второй декады апреля продуктивным окажется период со вторника. А в ... подробнее →

Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО

07.03.2021 13:00

По словам «главы ДНР» Дениса Пушилина до конца марта в «республике» привьют от коронавируса все нуждающиеся в приоритетной вакцинации категории граждан. Об этом он сообщил в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта

07.03.2021 11:00

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 7 167 человек. В частности, вирус выявлен у 466 детей и 172 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ... подробнее →

"Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)

07.03.2021 10:00

"Шахтер" минимально обыграл "Олимпик" в гостевом матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкое дерби на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского закончилось со счетом 1:0 в пользу подопечных ... подробнее →

Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области

07.03.2021 09:00

Вечером в субботу, 6 марта, в Донецкой области возобновили поставки газа на 48 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", прекращенные ранее из-за долга перед НАК "Нафтогаз Украины" . В частности ... подробнее →

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