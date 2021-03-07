Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 07.03.2021 15:00 ОВЕН Трудолюбие, выдержка и доброжелательность большинства Овнов станут в эти дни притягивать не только людей, но и удачу. У Овнов второй декады апреля продуктивным окажется период со вторника. А в ... подробнее →

Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО 07.03.2021 13:00 По словам «главы ДНР» Дениса Пушилина до конца марта в «республике» привьют от коронавируса все нуждающиеся в приоритетной вакцинации категории граждан. Об этом он сообщил в ... подробнее →