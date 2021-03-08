На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО 08.03.2021 11:00 Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом в воскресенье, 7 марта, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 марта 08.03.2021 10:00 Суточный прирост случаев коронавируса снижается в Украине три дня подряд. Если 5 марта было более 10 тысяч новых заболевших, то 8 марта - 5572. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения ... подробнее →

8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия? 08.03.2021 09:00 В последнее время весна в Украину приходит вместе с дискуссиями, нужно ли праздновать 8 Марта? Все началось, когда на волне декоммунизации Институт национальной памяти предложил отменить этот ... подробнее →