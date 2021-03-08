На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО08.03.2021 11:00
Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом в воскресенье, 7 марта, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 марта08.03.2021 10:00
Суточный прирост случаев коронавируса снижается в Украине три дня подряд. Если 5 марта было более 10 тысяч новых заболевших, то 8 марта - 5572. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения ... подробнее →
8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?08.03.2021 09:00
В последнее время весна в Украину приходит вместе с дискуссиями, нужно ли праздновать 8 Марта? Все началось, когда на волне декоммунизации Институт национальной памяти предложил отменить этот ... подробнее →
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- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО11:00
- 8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке17:00
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- Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области09:00
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании17:00
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- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины11:00
- В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков16:00
- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки14:00
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
- На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 марта10:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- 8 марта возобновит работу гумкоридор в Еленовке17:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта15:00
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 марта11:00
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- Глава ДонОГА Кириленко заявил о восстановлении теплоснабжения в области09:00
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании17:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
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- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов
- Пушилин назвал сроки начала всеобщей вакцинации в ОРДО
- Нафтогаз прекратил поставки газа тепловикам Донетчины
- В Луганске сообщили о пятикратном росте убытков коммунальщиков
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта
- В ОРДО ужесточили наказание за ложные сообщения о минировании
- В ОРДЛО более 300 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки
- 5 марта через КПВВ «Еленовка» прошел 201 человек
- Какие игры приносят реальные деньги?
- "Шахтер" одержал неоднозначную победу над "Олимпиком" в донецком дерби (ВИДЕО)