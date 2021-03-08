В ДонОГА анонсировали капремонт трассы "Мариуполь — Бердянск"08.03.2021 17:00
Капитальный ремонт дороги от Мариуполя до Бердянска начнётся с середины марта. Стратегическую трассу М14 восстановят в рамках президентской программы "Большое строительство", сообщает телеканал "Дом" ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса 8 марта по данным ГПСУ08.03.2021 15:00
В понедельник, 8 марта, на временно оккупированную или контролируемую территорию Украины можно пройти как на Донетчине, так и на Луганщине, рассказал Свободному радио пресс-секретарь Госпогранслужбы ... подробнее →
В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение08.03.2021 13:00
Сегодня, 8 марта в связи с порывистым ветром 15-20 м/с на территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной Украине, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили местные СМИ. В ОРДО ... подробнее →
На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО08.03.2021 11:00
Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом в воскресенье, 7 марта, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 марта08.03.2021 10:00
Суточный прирост случаев коронавируса снижается в Украине три дня подряд. Если 5 марта было более 10 тысяч новых заболевших, то 8 марта - 5572. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения ... подробнее →
8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?08.03.2021 09:00
В последнее время весна в Украину приходит вместе с дискуссиями, нужно ли праздновать 8 Марта? Все началось, когда на волне декоммунизации Институт национальной памяти предложил отменить этот ... подробнее →
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