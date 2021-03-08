В ОРДЛО объявили штормовое предупреждение 08.03.2021 13:00 Сегодня, 8 марта в связи с порывистым ветром 15-20 м/с на территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной Украине, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили местные СМИ. В ОРДО ... подробнее →

На Донбассе готовят туристический проект для жителей ОРДЛО 08.03.2021 11:00 Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом в воскресенье, 7 марта, ... подробнее →