На Донбассе ВСУ захватили российский БПЛА Zala 421-08, принадлежавший Федеральной службе безопасности России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент программы ... подробнее →

1 марта 2021 стартовала работа государственной программы "Доступная ипотека 7%", в этом году около 5 тыс. семей смогут ею воспользоваться. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, ... подробнее →

В воскресенье, 7 марта, в органы полиции поступило сообщение о минировании всех служебных и технических помещений ПАО "Донецкоблгаз". Это стало причиной, по которой сегодня, 9 марта, работа ... подробнее →

В Харьковской области сегодня, 9 марта, возле села Каменка на трассе Киев-Харьков-Довжанский съехал с дороги и перевернулся микроавтобус Renault Trafic. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской ... подробнее →

Укрзализныця запустила спецрейсы с «краснозонного» Закарпатья 09.03.2021 11:00 Укрзализныця начала продажу билетов на дополнительные спецрейсы из и на Закарпатье. Как передает Укринформ , об этом в Телеграме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Укрзализныця ... подробнее →