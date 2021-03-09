Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом возле Изюма 09.03.2021 15:00 В Харьковской области сегодня, 9 марта, возле села Каменка на трассе Киев-Харьков-Довжанский съехал с дороги и перевернулся микроавтобус Renault Trafic. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской ... подробнее →

В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза" 09.03.2021 14:00 В воскресенье, 7 марта, в органы полиции поступило сообщение о минировании всех служебных и технических помещений ПАО "Донецкоблгаз". Это стало причиной, по которой сегодня, 9 марта, работа ... подробнее →