На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена 10.03.2021 12:00 Новым представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях стал Константин Черников, сообщает сайт novosti.dn.ua . Он сменил на этом посту Павла ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 марта 10.03.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки количество новых COVID-случаев составило 6 377. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook ... подробнее →

В "ЛНР" начался "весенний призыв" 10.03.2021 10:00 В "ЛНР" оккупационная власть начала выдавать жителям "повестки в военкомат". Об этом сообщают в соцсетях местные "призывники", передает Depo.Донбасс . В Алчевске, Перевальске и близлежащих селах уже ... подробнее →