Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 марта 10.03.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки количество новых COVID-случаев составило 6 377. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook ... подробнее →

В "ЛНР" начался "весенний призыв" 10.03.2021 10:00 В "ЛНР" оккупационная власть начала выдавать жителям "повестки в военкомат". Об этом сообщают в соцсетях местные "призывники", передает Depo.Донбасс . В Алчевске, Перевальске и близлежащих селах уже ... подробнее →

Станислав Асеев стал лауреатом Шевченковской премии 10.03.2021 09:00 Журналист Станислав Асеев за его книгу эссе «В изоляции» о первых днях оккупации Донецка стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко в номинации «Публицистика. ... подробнее →