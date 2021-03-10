На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена

10.03.2021 12:00

Новым представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях стал Константин Черников, сообщает сайт novosti.dn.ua . Он сменил на этом посту Павла ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 марта

10.03.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки количество новых COVID-случаев составило 6 377. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook ... подробнее →

В "ЛНР" начался "весенний призыв"

10.03.2021 10:00

В "ЛНР" оккупационная власть начала выдавать жителям "повестки в военкомат". Об этом сообщают в соцсетях местные "призывники", передает Depo.Донбасс . В Алчевске, Перевальске и близлежащих селах уже ... подробнее →

Станислав Асеев стал лауреатом Шевченковской премии

10.03.2021 09:00

Журналист Станислав Асеев за его книгу эссе «В изоляции» о первых днях оккупации Донецка стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко в номинации «Публицистика. ... подробнее →

Кабмин усилил ограничения для "красной" зоны карантина

10.03.2021 08:00

Кабинет Министров Украины ужесточил ограничения для "красной" карантинной зоны, сообщает ТСН . Новые ограничения касаются перевозки пассажиров в регионах, в которых действуют строгие ограничения. ... подробнее →

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