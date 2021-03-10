"Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий10.03.2021 17:00
Ярмарка вакансий с участием представителей городских предприятий, организаций и учреждений состоится в оккупированном Луганске 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба "городской администрации". ... подробнее →
Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы10.03.2021 16:00
11 марта Рома примет донецкий Шахтер в первом поединке 1/8 финала ЛЕ 2020/21. Поединок пройдет на Стадио Олимпико в Вечном городе. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает "Футбол 24" . ... подробнее →
Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения10.03.2021 15:00
Подача воды будет приостановлена абонентам в Харцызске в связи с проведением ремонтных работ из-за аварии на водоводе. Об этом сегодня сообщили в "правительстве ДНР". "В связи с проведением ремонтных ... подробнее →
Минздрав зарегистрировал китайскую вакцину CoronaVac10.03.2021 14:00
В Украине зарегистрировали вакцину против коронавируса CoronaVac, разработанную китайской компанией Sinovac BioTech. Об этом сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Игорь Иващенко, передает ... подробнее →
Артисты студии "Квартал 95" дали благотворительный концерт в Северодонецке10.03.2021 13:00
Во вторник, 9 марта, в северодонецком Ледовом дворце спорта состоялся социальный концерт студии "Квартал 95", сообщает "Трибун" . Билеты на мероприятие были безвозмездно переданы военным, волонтерам, ... подробнее →
На Донбассе назначен новый представитель омбудсмена10.03.2021 12:00
Новым представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях стал Константин Черников, сообщает сайт novosti.dn.ua . Он сменил на этом посту Павла ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 марта10.03.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки количество новых COVID-случаев составило 6 377. В частности, заболели 309 детей и 263 медработника. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов в Facebook ... подробнее →
В "ЛНР" начался "весенний призыв"10.03.2021 10:00
В "ЛНР" оккупационная власть начала выдавать жителям "повестки в военкомат". Об этом сообщают в соцсетях местные "призывники", передает Depo.Донбасс . В Алчевске, Перевальске и близлежащих селах уже ... подробнее →
Станислав Асеев стал лауреатом Шевченковской премии10.03.2021 09:00
Журналист Станислав Асеев за его книгу эссе «В изоляции» о первых днях оккупации Донецка стал лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко в номинации «Публицистика. ... подробнее →
Кабмин усилил ограничения для "красной" зоны карантина10.03.2021 08:00
Кабинет Министров Украины ужесточил ограничения для "красной" карантинной зоны, сообщает ТСН . Новые ограничения касаются перевозки пассажиров в регионах, в которых действуют строгие ограничения. ... подробнее →
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