"Власти" Луганска анонсировали проведение ярмарки вакансий 10.03.2021 17:00 Ярмарка вакансий с участием представителей городских предприятий, организаций и учреждений состоится в оккупированном Луганске 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба "городской администрации". ... подробнее →

Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы 10.03.2021 16:00 11 марта Рома примет донецкий Шахтер в первом поединке 1/8 финала ЛЕ 2020/21. Поединок пройдет на Стадио Олимпико в Вечном городе. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает "Футбол 24" . ... подробнее →

Жителей Харцызска предупредили о приостановке водоснабжения 10.03.2021 15:00 Подача воды будет приостановлена абонентам в Харцызске в связи с проведением ремонтных работ из-за аварии на водоводе. Об этом сегодня сообщили в "правительстве ДНР". "В связи с проведением ремонтных ... подробнее →