В Черном море затонуло судно с украинским экипажем 11.03.2021 16:00 У берегов Румынии в Черном море потерпел крушение сухогруз с 13 членами экипажа – гражданами Украины. По крайней мере, два человека погибли, сообщает Корреспондент.net . Указано, что корабль ... подробнее →

Ермак анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации 11.03.2021 15:00 Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" 11 марта, сообщает УП ... подробнее →