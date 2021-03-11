Донецкий ботанический сад приглашает на проводы зимы

11.03.2021 17:00

Донецкий ботанический сад подготовил для жителей ОРДО 14 марта праздничную концертно-развлекательную программу, посвященную проводам зимы. Об этом сообщили в пресс-службе ботсада. «Донецкий ... подробнее →

В Черном море затонуло судно с украинским экипажем

11.03.2021 16:00

У берегов Румынии в Черном море потерпел крушение сухогруз с 13 членами экипажа – гражданами Украины. По крайней мере, два человека погибли, сообщает Корреспондент.net . Указано, что корабль ... подробнее →

Ермак анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации

11.03.2021 15:00

Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" 11 марта, сообщает УП ... подробнее →

В ООН назвали количество погибших и раненых мирных жителей Донбасса за последние полгода

11.03.2021 14:00

За период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года на Донбассе в результате подрыва на минах и от других взрывоопасных предметов погибли восемь гражданских лиц, 28 получили ранения, еще три ... подробнее →

"Новая почта" объявила о повышении тарифов

11.03.2021 13:00

Почтовый оператор "Новая почта" с 20 марта вводит новые тарифы на услуги доставки и упаковки отправлений. Об этом сообщает пресс-служба компании. "Мы вынуждены провести незначительное повышение ... подробнее →

В Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения" (ВИДЕО)

11.03.2021 12:00

10 марта в Киеве состоялся круглый стол "Крым и Донбасс: пути возвращения", организованный Институтом национального развития, сообщает Цензор.НЕТ . Участники мероприятия отметили, что восстановление ... подробнее →

Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave

11.03.2021 11:00

Если очень быстро нужны денежные средства, все больше и больше граждан обращается к микрокредитованию. Организации выдают небольшие суммы на малые сроки. Обычно это около 10 000 гривен на 30 дней. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 марта

11.03.2021 10:00

В Украине увеличилось количество инфицированных коронавирусом. Так, если вчера было зарегистрировано 6 377 больных, то за минувшие сутки новых COVID-случаев 9 084. Об этом сообщает министр ... подробнее →

На Луганщине прошли масштабные контрдиверсионные мероприятия

11.03.2021 09:00

Сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и фискальной службы провели в Катериновке и Золотом масштабные контрдиверсионные мероприятия. Об этом пресс-служба МВД сообщает в Фейсбуке, ... подробнее →

10 марта на Донбассе погиб боец ВСУ

11.03.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки было зарегистрировано восемь нарушений режима "тишины". У ВСУ - утрата, сообщает пресс-служба штаба ООС . "В районе ... подробнее →

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