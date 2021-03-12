КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус12.03.2021 17:00
Министерство здравоохранения закупило более 6,5 миллионов экспресс-тестов на антиген коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УП . По его ... подробнее →
ВОЗ заявила об отсутствии доказательств вреда вакцины AstraZeneca12.03.2021 16:00
Доказательств того, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca может нанести вред здоровью, нет. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире Эхо Москвы в пятницу, 12 марта. "Все ... подробнее →
Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прервала концертный тур из-за коронавируса12.03.2021 15:00
В середине февраля популярная группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отправилась в тур по Украине с новой концертной программой "Лучшее". До июня музыканты планировали посетить более 18 городов, однако уже в четверг, 11 ... подробнее →
С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте12.03.2021 14:00
В "Минтрансе ЛНР" напомнили о том, что в "республике" с 13 марта начнут действовать новые размеры тарифов на проезд в общественном транспорте. "С 13 марта стоимость проезда на (пригородных и ... подробнее →
В Славянске отменили празднование Масленицы12.03.2021 13:00
В Славянске в связи с очередной вспышкой коронавируса запретили массовые гуляния на Масленицу. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на горсовет Славянска. Такое решение приняла городская ... подробнее →
В Луганской области началось обновление автопарка "скорой помощи"12.03.2021 12:00
В Лисичанске глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай передал медикам области ключи от шести автомобилей экстренной помощи на базе Ситроен Джампер типа В, сообщает Трибун . Две новых машины ... подробнее →
На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками12.03.2021 11:00
У Мелового пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества при помощи квадрокоптера. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 марта12.03.2021 10:00
В Украине за сутки подтвердили 12946 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1438468. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 12 марта. При этом выздоровели 1214876 украинцев (накануне - 4 ... подробнее →
В ЕС утвердили четвертую вакцину против коронавируса12.03.2021 09:00
Регулирующий орган Европейского Союза в сфере лекарственных средств (ЕМА) рекомендовал к применению в ЕС вакцину от коронавируса компании Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson ... подробнее →
Рома разгромила Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)12.03.2021 08:00
Шахтер на выезде разгромно проиграл Роме со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает iSport.ua . Горняки первыми пропустили от Пеллегрини, а во втором тайме начали рисковать и ... подробнее →
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