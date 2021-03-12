ВОЗ заявила об отсутствии доказательств вреда вакцины AstraZeneca 12.03.2021 16:00 Доказательств того, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca может нанести вред здоровью, нет. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире Эхо Москвы в пятницу, 12 марта. "Все ... подробнее →

Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прервала концертный тур из-за коронавируса 12.03.2021 15:00 В середине февраля популярная группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отправилась в тур по Украине с новой концертной программой "Лучшее". До июня музыканты планировали посетить более 18 городов, однако уже в четверг, 11 ... подробнее →