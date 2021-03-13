Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта 13.03.2021 15:00 За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19, что на несколько сотен больше, чем днем ранее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает министр здравоохранения Максим ... подробнее →