В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-19

13.03.2021 17:00

За минувшие сутки, 12 марта, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 29 новых случаев заболевания COVID-19 и два летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта

13.03.2021 15:00

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19, что на несколько сотен больше, чем днем ранее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта

13.03.2021 13:00

206 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" 12 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". На территорию ОРДО было запущено 23 транспортных ... подробнее →

"ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса

13.03.2021 11:00

Сотрудники "ГАИ ДНР" с 12 марта уполномочены выписывать автовладельцам штрафы за управление транспортным средством без наличия полиса ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства внутренних ... подробнее →

За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму

13.03.2021 10:00

За минувшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической ... подробнее →

Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)

13.03.2021 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал об итогах заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Корреспондент.net . Он признал, что решения ... подробнее →

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