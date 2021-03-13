В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1913.03.2021 17:00
За минувшие сутки, 12 марта, в отдельных районах Луганской области зафиксировали 29 новых случаев заболевания COVID-19 и два летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта13.03.2021 15:00
За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19, что на несколько сотен больше, чем днем ранее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает министр здравоохранения Максим ... подробнее →
Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13.03.2021 13:00
206 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" 12 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". На территорию ОРДО было запущено 23 транспортных ... подробнее →
"ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса13.03.2021 11:00
Сотрудники "ГАИ ДНР" с 12 марта уполномочены выписывать автовладельцам штрафы за управление транспортным средством без наличия полиса ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства внутренних ... подробнее →
За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму13.03.2021 10:00
За минувшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической ... подробнее →
Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)13.03.2021 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал об итогах заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Корреспондент.net . Он признал, что решения ... подробнее →
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе09:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму10:00
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус17:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте14:00
- В Славянске отменили празднование Масленицы13:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта15:00
- Курорт Буковель закрыли на карнтин13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 марта11:00
- Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield10:00
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе09:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта15:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса
- В Славянске отменили празднование Масленицы
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
- На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками
- Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта
- Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield