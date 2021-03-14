15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое» 14.03.2021 17:00 Завтра, 15 марта 2021 года, через КПВВ «Еленовку» будет осуществляться пропуск людей на въезд и выезд. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 14.03.2021 15:00 ОВЕН Энтузиазму и энергии тех из вас, кто родился в марте, можно будет только позавидовать! Вы неплохо будете адаптироваться к любой ситуации, что тоже поспособствует успеху в деловой и личной жизни. ... подробнее →

Курорт Буковель закрыли на карнтин 14.03.2021 13:00 Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области закрыли на карантин в период с 13 по 27 марта. Об этом сообщается на странице Буковеля в Facebook . В частности, в этот период будет ограничен ... подробнее →