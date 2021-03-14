15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»

14.03.2021 17:00

Завтра, 15 марта 2021 года, через КПВВ «Еленовку» будет осуществляться пропуск людей на въезд и выезд. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта

14.03.2021 15:00

ОВЕН Энтузиазму и энергии тех из вас, кто родился в марте, можно будет только позавидовать! Вы неплохо будете адаптироваться к любой ситуации, что тоже поспособствует успеху в деловой и личной жизни. ... подробнее →

Курорт Буковель закрыли на карнтин

14.03.2021 13:00

Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области закрыли на карантин в период с 13 по 27 марта. Об этом сообщается на странице Буковеля в Facebook . В частности, в этот период будет ограничен ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 марта

14.03.2021 11:00

В Украине в течение субботы выявили 9012 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались от заболевания 145 человек. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 14 марта. ... подробнее →

Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield

14.03.2021 10:00

Все побочные эффекты от вакцины CovishieldAstraZeneca незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения . Там отметили, что после введения ... подробнее →

В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе

14.03.2021 09:00

В Киеве на Майдане прошла акция, посвященная событиям 13 марта 2014 года. В тот день пророссийские боевики напали на украинский митинг в Донецке. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →

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