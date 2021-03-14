15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»14.03.2021 17:00
Завтра, 15 марта 2021 года, через КПВВ «Еленовку» будет осуществляться пропуск людей на въезд и выезд. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины. Для ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта14.03.2021 15:00
ОВЕН Энтузиазму и энергии тех из вас, кто родился в марте, можно будет только позавидовать! Вы неплохо будете адаптироваться к любой ситуации, что тоже поспособствует успеху в деловой и личной жизни. ... подробнее →
Курорт Буковель закрыли на карнтин14.03.2021 13:00
Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области закрыли на карантин в период с 13 по 27 марта. Об этом сообщается на странице Буковеля в Facebook . В частности, в этот период будет ограничен ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 марта14.03.2021 11:00
В Украине в течение субботы выявили 9012 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались от заболевания 145 человек. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 14 марта. ... подробнее →
Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield14.03.2021 10:00
Все побочные эффекты от вакцины CovishieldAstraZeneca незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения . Там отметили, что после введения ... подробнее →
В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе14.03.2021 09:00
В Киеве на Майдане прошла акция, посвященная событиям 13 марта 2014 года. В тот день пророссийские боевики напали на украинский митинг в Донецке. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе09:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 1 воин погиб, 1 получил боевую травму10:00
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус17:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте14:00
- В Славянске отменили празднование Масленицы13:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе08:00
- 15 марта возобновит работу гумкоридор «Еленовка- Новотроицкое»17:00
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта15:00
- Курорт Буковель закрыли на карнтин13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 марта11:00
- Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield10:00
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе09:00
- В ОРДЛО за минувшие сутки 272 новых и 10 летальных случаев COVID-1917:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 марта15:00
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- С завтрашнего дня в ОРЛО подорожает проезд в общественном транспорте
- "ГАИ ДНР" начала штрафовать водителей за отсутствие страхового полиса
- В Славянске отменили празднование Масленицы
- В Киеве почтили память первой жертвы вооруженного конфликта на Донбассе
- КПВВ Донбасса получат более 350 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
- На Луганщине пограничники обнаружили квадрокоптер с наркотиками
- Зеленский подвел итоги заседаний СНБО (ВИДЕО)
- Чуть больше 200 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор 12 марта
- Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта
- Минздрав рассказал о побочных реакциях на вакцину Covishield