Мариуполь присоединился к челенджу «What is Ukraine» (ВИДЕО)

15.03.2021 17:00

Около четырех дней назад в Instagram появился эффектный ролик, где собраны видеонарезки из известных туристических мест и красивых природных ландшафтов Украины, снятых с высоты птичьего полета. Его ... подробнее →

ВСУ получили первые образцы ракетного комплекса Нептун

15.03.2021 16:00

Вооруженные силы Украины получили первые опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ Нептун. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает ... подробнее →

В Минздраве сообщили о выявлении "украинской" мутации коронавируса

15.03.2021 15:00

Минздрав Украины направил Всемирной организации здравоохранения сообщение о выявленной мутации коронавируса. По результатам сообщения ВОЗ организует сегодня телеконференцию. Об этом в понедельник, 15 ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 марта

15.03.2021 14:00

К 10 утра через КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” на Донбассе успели пройти 770 человек. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе ... подробнее →

Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?

15.03.2021 13:00

В начале марта Президент Владимир Зеленский подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Данные о страховом стаже украинцев после 2004 года в электронных реестрах уже есть, теперь нужно ... подробнее →

В Италии объявили новый локдаун

15.03.2021 12:00

В Италии вступил в силу новый локдаун на фоне усугубления эпидемия коронавируса, сообщает Корреспондент.net . С 15 марта в густонаселенных регионах Италии закрывают магазины, рестораны и школы. ... подробнее →

Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса

15.03.2021 11:00

Содержание оккупированного Донбасса обходится РФ от 1,5 до 2 млрд долл. в год. Об этом рассказал проживающий в настоящее время в США экс-замглавы правления российского Центробанка, экономист Сергей ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 марта

15.03.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 6792 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1467548. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 15 марта. При этом выздоровели уже 1226007 человек (накануне - 3 ... подробнее →

Украинские волонтеры запустили в ОРДО красно-черный флаг

15.03.2021 09:00

Украинские волонтеры под Марьинкой (Донецкая область) запустили в сторону неподконтрольного украинскому правительству Донецка 12-метровый красно-черный украинский флаг. Запуск флага был приурочен ко ... подробнее →

Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе

15.03.2021 08:00

В День украинского добровольца президент Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил орденом За мужество III степени 67 добровольцев, из них 64-х - посмертно. Об этом в воскресенье, 14 марта, ... подробнее →

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