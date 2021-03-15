К 10 утра через КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” на Донбассе успели пройти 770 человек. Об этом Свободному радио рассказал представитель Госпогранслужбы в составе ... подробнее →

Минздрав Украины направил Всемирной организации здравоохранения сообщение о выявленной мутации коронавируса. По результатам сообщения ВОЗ организует сегодня телеконференцию. Об этом в понедельник, 15 ... подробнее →

Вооруженные силы Украины получили первые опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ Нептун. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает ... подробнее →

Около четырех дней назад в Instagram появился эффектный ролик, где собраны видеонарезки из известных туристических мест и красивых природных ландшафтов Украины, снятых с высоты птичьего полета. Его ... подробнее →

Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев? 15.03.2021 13:00 В начале марта Президент Владимир Зеленский подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки. Данные о страховом стаже украинцев после 2004 года в электронных реестрах уже есть, теперь нужно ... подробнее →

В Италии объявили новый локдаун 15.03.2021 12:00 В Италии вступил в силу новый локдаун на фоне усугубления эпидемия коронавируса, сообщает Корреспондент.net . С 15 марта в густонаселенных регионах Италии закрывают магазины, рестораны и школы. ... подробнее →

Российский экономист рассказал, во сколько Путину обходится оккупация Донбасса 15.03.2021 11:00 Содержание оккупированного Донбасса обходится РФ от 1,5 до 2 млрд долл. в год. Об этом рассказал проживающий в настоящее время в США экс-замглавы правления российского Центробанка, экономист Сергей ... подробнее →