Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на войне на Донбассе и снял о ней короткометражку на французском языке, сообщает НВ . По состоянию на 20:00 15 марта фильм Война в Украине (La guerre en ... подробнее →

По состоянию на 16 марта в "красной" зоне карантина остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава . Там превышен ... подробнее →

Национальная гвардия Украины начала масштабную гуманитарную благотворительную акцию в районе проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба МВД . В течение февраля в учебных заведениях ... подробнее →

Сегодня, 16 марта, украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу прервала заседания. Она добивается запрета на участие экспертов так называемых ... подробнее →

В Донецке завтра будет сокращена подача воды 16.03.2021 13:00 На неподконтрольной Украине территории Донецкой области в связи с выполнением ремонтных работ, Донецкая фильтровальная станция 16 марта будет временно остановлена. Об этом сообщает "МинЖКХ ДНР". Как ... подробнее →

Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией 16.03.2021 12:00 "Глава ДНР" Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины "воссоединения" Крыма с Россией, сообщают местные СМИ. Отмечается, что 16 марта состоится ... подробнее →