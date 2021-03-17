В Краматорске ужесточили карантин 17.03.2021 17:00 Карантинные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации COVID-19 ужесточили в Краматорске с 17 марта. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко на своей странице в Фейсбуке, ... подробнее →

Шахтер сократил количество билетов на матч с Ромой 17.03.2021 16:00 В четверг, 18 марта, донецкий Шахтер примет римскую Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. На этот поединок разрешено пускать зрителей, однако, по словам коммерческого директора "горняков" ... подробнее →

Минздрав увеличил интервал COVID-вакцинации 17.03.2021 15:00 В Украине решили увеличить с 28 до 90 дней интервал между прививками препаратов от коронавируса CoviShield, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Корреспондент.net. "Это не ... подробнее →