СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"

18.03.2021 15:00

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "МГБ ДНР", которое позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную ... подробнее →

Заммэра Мариуполя поймали на взятке

18.03.2021 14:00

Одного из заместителей мэра Мариуполя Вадима Бойченко поймали на взятке в 2 тыс. долларов. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры. "Заместитель мэра ... подробнее →

В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели

18.03.2021 13:00

В Польше с 20 марта введут общенациональный локдаун из-за критической ситуации с коронавирусом, в частности из-за распространения опасного «британского» штамма. Действовать ограничения ... подробнее →

В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом

18.03.2021 12:00

Письменное уведомление о готовности к открытию КПВВ в Счастье и Золотом, подготовленное Киевской делегацией, не содержит гарантии по безопасности для граждан пересекающих линию пересечения. Об этом ... подробнее →

В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке

18.03.2021 11:00

В результате пожара, который произошел вчера в неподконтрольном Украине Донецке в районе Дворца спорта «Дружба» по улице Ильича в доме 58, погиб мужчина 1957 г.р. Об этом сообщили в "МЧС ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 марта

18.03.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксировали 15 053 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 504 076. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в Facebook в четверг, 18 марта. При этом ... подробнее →

Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование

18.03.2021 09:00

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу по инициативе замглавы делегации, вице-премьер-министра Алексея Резникова, Украина предложила к Пасхе (2 мая) провести "гуманитарное ... подробнее →

Власти Киева запретили болельщикам присутствовать на матче Шахтер – Рома

18.03.2021 08:00

Ответный матч между командами Шахтер и Рома в 1/8 финала Лиги Европы пройдет на НСК Олимпийский без зрителей. Соответствующее решение приняла накануне Постоянная комиссия по вопросам ... подробнее →

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