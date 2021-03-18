Письменное уведомление о готовности к открытию КПВВ в Счастье и Золотом, подготовленное Киевской делегацией, не содержит гарантии по безопасности для граждан пересекающих линию пересечения. Об этом ... подробнее →

В Польше с 20 марта введут общенациональный локдаун из-за критической ситуации с коронавирусом, в частности из-за распространения опасного «британского» штамма. Действовать ограничения ... подробнее →

Одного из заместителей мэра Мариуполя Вадима Бойченко поймали на взятке в 2 тыс. долларов. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры. "Заместитель мэра ... подробнее →

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "МГБ ДНР", которое позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную ... подробнее →

В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке 18.03.2021 11:00 В результате пожара, который произошел вчера в неподконтрольном Украине Донецке в районе Дворца спорта «Дружба» по улице Ильича в доме 58, погиб мужчина 1957 г.р. Об этом сообщили в "МЧС ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 марта 18.03.2021 10:00 В Украине за сутки зафиксировали 15 053 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 504 076. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в Facebook в четверг, 18 марта. При этом ... подробнее →