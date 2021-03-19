Глава Минздрава Максим Степанов заявил о переходе ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Это заявление он сделал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта, ... подробнее →

Продолжается прививочная сессия против COVID-19 публичных и общественных деятелей, передает пресс-служба Луганской обладминистрации . Так, вчера первую вакцину сделали собственный корреспондент ... подробнее →

Спортивный арбитражный суд CAS отклонил апелляцию УАФ по отмене технического поражения сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций, сообщает ZN . Суд оставил в силе решение УЕФА присудить ... подробнее →

Вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" с 15 марта прошли порядка 100 действующих сотрудников предприятий транспортной инфраструктуры ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира" 19.03.2021 12:00 Депутаты парламентской фракции Слуга народа Олег Дунда и Александр Аликсийчук представили на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5258 "О внесении изменений в некоторые законы относительно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта 19.03.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявлено 15 850 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . По ... подробнее →