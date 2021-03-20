Одесская область попала в "красную" зону карантина 20.03.2021 17:00 Минздрав расширил "красную" карантинную зону, добавив в нее Одесскую область, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 20 марта. Таким образом в "красной" зоне теперь пять областей - Одесская, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 марта 20.03.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случаев коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта. Днем ранее обнаружили 15850 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии обнаружено 1 ... подробнее →