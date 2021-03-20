Одесская область попала в "красную" зону карантина

20.03.2021 17:00

Минздрав расширил "красную" карантинную зону, добавив в нее Одесскую область, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 20 марта. Таким образом в "красной" зоне теперь пять областей - Одесская, ... подробнее →

Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 19 марта воспользовались 209 человек

20.03.2021 15:00

Более 200 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» 19 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На территорию республики запущено 15 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 марта

20.03.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случаев коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта. Днем ранее обнаружили 15850 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии обнаружено 1 ... подробнее →

Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"

20.03.2021 11:00

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что две компании из Гонконга, которые владеют 49,9% Донецкоблгаза, "попали под полный комплект санкций", сообщает Офис Президента Украины . ... подробнее →

СНБО ввел санкции против Януковича и Со.

20.03.2021 10:00

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного ... подробнее →

На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19

20.03.2021 09:00

Вчера на КПВВ "Станица Луганская" началось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА . ... подробнее →

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