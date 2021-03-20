Одесская область попала в "красную" зону карантина20.03.2021 17:00
Минздрав расширил "красную" карантинную зону, добавив в нее Одесскую область, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 20 марта. Таким образом в "красной" зоне теперь пять областей - Одесская, ... подробнее →
Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 19 марта воспользовались 209 человек20.03.2021 15:00
Более 200 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» 19 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «На территорию республики запущено 15 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 марта20.03.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине выявили 15 292 случаев коронавируса, сообщает Минздрав в субботу, 20 марта. Днем ранее обнаружили 15850 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии обнаружено 1 ... подробнее →
Суд арестовал акции "гонконгских" совладельцев "Донецкоблгаза"20.03.2021 11:00
Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга заявил, что две компании из Гонконга, которые владеют 49,9% Донецкоблгаза, "попали под полный комплект санкций", сообщает Офис Президента Украины . ... подробнее →
СНБО ввел санкции против Януковича и Со.20.03.2021 10:00
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против беглого президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова бывших чиновников, которые способствуют укреплению оккупационного ... подробнее →
На КПВВ "Станица Луганская" начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-1920.03.2021 09:00
Вчера на КПВВ "Станица Луганская" началось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА . ... подробнее →
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