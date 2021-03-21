Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область 21.03.2021 17:00 Министерство здравоохранения обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась – теперь в нее попала Киевская область, сообщается на сайте Минздрава в ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 21.03.2021 13:00 ОВЕН Родившимся в марте удастся во всеуслышание заявить о себе. Овны первой декады апреля, если не позволят лени одолеть их, смогут рассчитывать на отдельные приличные результаты. А вот Овны второй ... подробнее →