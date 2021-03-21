Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"

21.03.2021 18:00

Распознать ІТ-стартап, у которого есть будущее, инвестировать и получить максимальную прибыль, влиять на экономику региона и решать судьбу проектов на рынке инновационных решений. Об этом и еще ... подробнее →

Минздрав добавил в "красную" зону карантина шестую область

21.03.2021 17:00

Министерство здравоохранения обновило перечень областей по зонам карантина. "Красная" зона вновь увеличилась – теперь в нее попала Киевская область, сообщается на сайте Минздрава в ... подробнее →

В Луганске из-за пожара в квартире жилого дома погибли два человека

21.03.2021 15:00

В оккупированном Луганске из-за пожара погибло двое человек. Об этом сообщает так называемое "МЧС ЛНР". "Луганск, кв. Героев Сталинграда. В результате неосторожного обращения с огнем при курении ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта

21.03.2021 13:00

ОВЕН Родившимся в марте удастся во всеуслышание заявить о себе. Овны первой декады апреля, если не позволят лени одолеть их, смогут рассчитывать на отдельные приличные результаты. А вот Овны второй ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 марта

21.03.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 145 новых случаев коронавируса, что существенно ниже вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в ... подробнее →

Полиция Донетчины провела отработку Покровска

21.03.2021 10:00

В Донецкой области правоохранители провели в Покровске ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, стабилизацию оперативной обстановки, ... подробнее →

Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ

21.03.2021 09:00

За минувшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

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