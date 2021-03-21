Полиция Донетчины провела отработку Покровска

21.03.2021 10:00

В Донецкой области правоохранители провели в Покровске ряд оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, стабилизацию оперативной обстановки, ... подробнее →

Сутки в ООС: девять обстрелов, погиб боец ВСУ

21.03.2021 09:00

За минувшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

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