На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория

22.03.2021 17:00

Коммунальную лабораторию для ПЦР-диагностики COVID-19 ввели в эксплуатацию в Бахмуте. Об этом сообщил замначальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения ... подробнее →

В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды

22.03.2021 16:00

Благотворительный фонд «АДРА» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) установили пять систем водоочистки в прифронтовых селах Донецкой области. Об этом сообщает ADRA Ukraine, передает ОстроВ . ... подробнее →

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 22 по 26 марта

22.03.2021 15:00

В Минреинтеграции опубликовали график работы мобильных отделений "Ощадбанка" в Донецкой и Луганской областях с 22 по 26 марта. Об этом сообщает сайт министерства. В Донецкой области мобильное ... подробнее →

Минздрав расширил «красную зону» карантина до восьми регионов

22.03.2021 14:00

Министерство здравоохранения Украины из-за роста числа случаев коронавируса расширило «красную» зону карантина, внеся в нее Сумскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава . ... подробнее →

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в начале недели

22.03.2021 13:00

В начале недели в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. В большинстве областей будут идти дожди и мокрый снег, сообщает LIGA . 22 марта мокрый снег с дождем ожидается днем в Сумской, ... подробнее →

Степанов объявил о начале вакцинации семейных врачей

22.03.2021 12:00

С 22 марта начинается вакцинация семейных врачей. После прибытия новых вакцин к ней присоединятся также работники социальной сферы и люди от 80 лет. Как передает Цензор.НЕТ , об этом в ходе брифинга ... подробнее →

В Польше опять перевернулся автобус с украинцами

22.03.2021 11:00

Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта

22.03.2021 10:00

За последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 22 марта. "В ... подробнее →

Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса

22.03.2021 09:00

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов. Об ... подробнее →

"Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)

22.03.2021 08:00

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове сенсационно проиграл "Львову", сообщает ZN . Первыми вышли вперед львовяне усилиями Алваро, но еще до перерыва Соломон сравнял счет. Во ... подробнее →

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