На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория22.03.2021 17:00
Коммунальную лабораторию для ПЦР-диагностики COVID-19 ввели в эксплуатацию в Бахмуте. Об этом сообщил замначальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения ... подробнее →
В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды22.03.2021 16:00
Благотворительный фонд «АДРА» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) установили пять систем водоочистки в прифронтовых селах Донецкой области. Об этом сообщает ADRA Ukraine, передает ОстроВ . ... подробнее →
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 22 по 26 марта22.03.2021 15:00
В Минреинтеграции опубликовали график работы мобильных отделений "Ощадбанка" в Донецкой и Луганской областях с 22 по 26 марта. Об этом сообщает сайт министерства. В Донецкой области мобильное ... подробнее →
Минздрав расширил «красную зону» карантина до восьми регионов22.03.2021 14:00
Министерство здравоохранения Украины из-за роста числа случаев коронавируса расширило «красную» зону карантина, внеся в нее Сумскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава . ... подробнее →
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в начале недели22.03.2021 13:00
В начале недели в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. В большинстве областей будут идти дожди и мокрый снег, сообщает LIGA . 22 марта мокрый снег с дождем ожидается днем в Сумской, ... подробнее →
Степанов объявил о начале вакцинации семейных врачей22.03.2021 12:00
С 22 марта начинается вакцинация семейных врачей. После прибытия новых вакцин к ней присоединятся также работники социальной сферы и люди от 80 лет. Как передает Цензор.НЕТ , об этом в ходе брифинга ... подробнее →
В Польше опять перевернулся автобус с украинцами22.03.2021 11:00
Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта22.03.2021 10:00
За последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 22 марта. "В ... подробнее →
Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса22.03.2021 09:00
С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов. Об ... подробнее →
"Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)22.03.2021 08:00
В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове сенсационно проиграл "Львову", сообщает ZN . Первыми вышли вперед львовяне усилиями Алваро, но еще до перерыва Соломон сравнял счет. Во ... подробнее →
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