Министерство здравоохранения Украины из-за роста числа случаев коронавируса расширило «красную» зону карантина, внеся в нее Сумскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава . ... подробнее →

В Минреинтеграции опубликовали график работы мобильных отделений "Ощадбанка" в Донецкой и Луганской областях с 22 по 26 марта. Об этом сообщает сайт министерства. В Донецкой области мобильное ... подробнее →

Благотворительный фонд «АДРА» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) установили пять систем водоочистки в прифронтовых селах Донецкой области. Об этом сообщает ADRA Ukraine, передает ОстроВ . ... подробнее →

Коммунальную лабораторию для ПЦР-диагностики COVID-19 ввели в эксплуатацию в Бахмуте. Об этом сообщил замначальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения ... подробнее →

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в начале недели 22.03.2021 13:00 В начале недели в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. В большинстве областей будут идти дожди и мокрый снег, сообщает LIGA . 22 марта мокрый снег с дождем ожидается днем в Сумской, ... подробнее →

Степанов объявил о начале вакцинации семейных врачей 22.03.2021 12:00 С 22 марта начинается вакцинация семейных врачей. После прибытия новых вакцин к ней присоединятся также работники социальной сферы и люди от 80 лет. Как передает Цензор.НЕТ , об этом в ходе брифинга ... подробнее →

В Польше опять перевернулся автобус с украинцами 22.03.2021 11:00 Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег ... подробнее →