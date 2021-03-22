В Польше опять перевернулся автобус с украинцами 22.03.2021 11:00 Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта 22.03.2021 10:00 За последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 22 марта. "В ... подробнее →

Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса 22.03.2021 09:00 С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов. Об ... подробнее →