В Польше опять перевернулся автобус с украинцами

22.03.2021 11:00

Минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале спикер МИД Украины Олег ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 марта

22.03.2021 10:00

За последние сутки в Украине подтвердили 7 893 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 22 марта. "В ... подробнее →

Подразделения ГСЧС восстановили более 1,5 тысячи домов жителей Донбасса

22.03.2021 09:00

С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские спасатели отремонтировали более 1,5 тысячи домов мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые пострадали от обстрелов. Об ... подробнее →

"Шахтер" сенсационно уступил "Львову" (ВИДЕО)

22.03.2021 08:00

В рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" в Харькове сенсационно проиграл "Львову", сообщает ZN . Первыми вышли вперед львовяне усилиями Алваро, но еще до перерыва Соломон сравнял счет. Во ... подробнее →

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