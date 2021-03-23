Сотрудники облгосадминистрации в Северодонецке получили первую прививку вакциной Covishield/AstraZeneca, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА . В вакцинации приняли участие представители всех ... подробнее →

Условием въезда в Украину будет отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ , об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Соответствующее ... подробнее →

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове гражданина Украины, который сотрудничал с сепаратистами "ЛНР". Об этом сообщил в Facebook начальник пресс-центра управления СБУ в ... подробнее →

Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый репрезентативный центр "ДНР" в Марселе, признав его ничтожным и основанным незаконно. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере . ... подробнее →

Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое 23.03.2021 11:00 Въезжающие в Украину через РФ жители Донбасса возмущены условиями пересечения границы и штрафами. Об этом пишет телеграм-канал "Ситуация на блокпостах Донбасса-Новости" . "Вот к чему приводят ... подробнее →

В Украине новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 23.03.2021 10:00 В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 333 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Также было зафиксировано 11 476 новых случаев заражения. Об этом сообщает министр ... подробнее →