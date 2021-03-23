Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе23.03.2021 15:00
Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый репрезентативный центр "ДНР" в Марселе, признав его ничтожным и основанным незаконно. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере . ... подробнее →
СБУ задержала в Харькове экс-боевика "ЛНР"23.03.2021 14:00
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове гражданина Украины, который сотрудничал с сепаратистами "ЛНР". Об этом сообщил в Facebook начальник пресс-центра управления СБУ в ... подробнее →
В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину23.03.2021 13:00
Условием въезда в Украину будет отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ , об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Соответствующее ... подробнее →
Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса23.03.2021 12:00
Сотрудники облгосадминистрации в Северодонецке получили первую прививку вакциной Covishield/AstraZeneca, сообщает пресс-служба Луганской ОВГА . В вакцинации приняли участие представители всех ... подробнее →
Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое23.03.2021 11:00
Въезжающие в Украину через РФ жители Донбасса возмущены условиями пересечения границы и штрафами. Об этом пишет телеграм-канал "Ситуация на блокпостах Донбасса-Новости" . "Вот к чему приводят ... подробнее →
В Украине новый антирекорд по числу смертей от COVID-1923.03.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки от коронавируса скончалось 333 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Также было зафиксировано 11 476 новых случаев заражения. Об этом сообщает министр ... подробнее →
22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек23.03.2021 09:00
Свыше 270 человек воспользовались 22 марта гуманитарным коридором, организованным на контрольном пункте въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". ... подробнее →
Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму23.03.2021 08:00
В ОРДЛО и в аннексированном Крыму растет число украинских пленных - сейчас известно о 376 незаконно удерживаемых. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в видеообращении к участникам сессии ООН по ... подробнее →
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