КМУ внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной ... подробнее →

В Северодонецке открылась фотовыставка “Мы вас ищем. Мы вас ждем. Не забываем“, посвященная военным и волонтерам, которых считают пропавшими без вести или пленными без установленного места ... подробнее →

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность гражданина Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . ... подробнее →

Пользователи Android-смартфонов начали жаловаться на сбои в работе некоторых приложений, включая Gmail и Amazon. В Google признали проблему и уже работают над решением, сообщает НВ . Судя по жалобам ... подробнее →

В Украине растет смертность от коронавируса 24.03.2021 11:00 В Украине за прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 342 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Об этом в среду, 24 марта, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России 24.03.2021 09:00 Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях от 23 марта. Об этом сообщает Офис президента . Санкции введены против 23 ... подробнее →