Обновление Google "сломало" ряд приложений Android24.03.2021 15:00
Пользователи Android-смартфонов начали жаловаться на сбои в работе некоторых приложений, включая Gmail и Amazon. В Google признали проблему и уже работают над решением, сообщает НВ . Судя по жалобам ... подробнее →
На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)24.03.2021 14:00
Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность гражданина Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . ... подробнее →
На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров24.03.2021 13:00
В Северодонецке открылась фотовыставка “Мы вас ищем. Мы вас ждем. Не забываем“, посвященная военным и волонтерам, которых считают пропавшими без вести или пленными без установленного места ... подробнее →
Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине24.03.2021 12:00
КМУ внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной ... подробнее →
В Украине растет смертность от коронавируса24.03.2021 11:00
В Украине за прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 342 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Об этом в среду, 24 марта, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →
Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"24.03.2021 10:00
Недавно на КПВВ “Станица Луганская” наконец-то появилась возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Пункт расположен в модуле спасателей вблизи КПВВ. Но, как ... подробнее →
Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России24.03.2021 09:00
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях от 23 марта. Об этом сообщает Офис президента . Санкции введены против 23 ... подробнее →
Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-1924.03.2021 08:00
Компания Pfizer Inc начала ранние испытания в США пероральной противовирусной терапии COVID-19, которую можно было бы назначать пациентам при первых признаках инфекции. Также изучается кандидатное ... подробнее →
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