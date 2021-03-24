На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО) 24.03.2021 14:00 Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность гражданина Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . ... подробнее →

Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине 24.03.2021 12:00 КМУ внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной ... подробнее →