Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность гражданина Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . ... подробнее →

Пользователи Android-смартфонов начали жаловаться на сбои в работе некоторых приложений, включая Gmail и Amazon. В Google признали проблему и уже работают над решением, сообщает НВ . Судя по жалобам ... подробнее →

Главу Бахмутской ОТГ Алексея Реву включили в национальный реестр рекордов Украины. Чиновник — рекордсмен среди коллег, так как дольше всех занимает свою должность. Об этом сообщает корреспондент ... подробнее →

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не употреблять слово "Донбасс", пояснив это тем, что оно "является нарративом, навязанным страной-агрессором". Об этом Данилов ... подробнее →

Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине 24.03.2021 12:00 КМУ внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной ... подробнее →