Текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-13-02 «КПП «Танюшовка»- Старобельск - Бахмут» в рамках проекта "Большое строительство" начался на Луганщине. Об этом сообщает ... подробнее →

Обручальное кольцо – украшение, которое покупается перед одним из главных событий в жизни. Потому подбирать его нужно ответственно, учитывая предпочтения партнера. Необходимо заранее узнать вкус ... подробнее →

В районе проведения Операции объединенных сил нацгвардейцы организовали благотворительную акцию "Чужих детей не бывает". Об этом сообщает пресс-центр ООС в соцсети Facebook . Военнослужащие ... подробнее →

Минздрав обновил зоны эпидемиологической опасности по уровню распространения коронавируса. Красная зона расширилась сразу на две области – Николаевскую и Черкасскую, сообщает пресс-служба МОЗ . ... подробнее →

На шахте Белозерская погиб горняк 25.03.2021 14:00 В результате несчастного случая на шахте Белозерская в г.Белозерское Добропольского горсовета Донецкой области в ночь на четверг, 25 марта, погиб шахтер. Об этом в Facebook сообщил глава ... подробнее →

Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину 25.03.2021 13:00 Посольство Украины в Китае сообщает, что к нам в страну отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ . "В ... подробнее →