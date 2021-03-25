Красная зона карантина расширилась ещё на две области25.03.2021 17:00
Минздрав обновил зоны эпидемиологической опасности по уровню распространения коронавируса. Красная зона расширилась сразу на две области – Николаевскую и Черкасскую, сообщает пресс-служба МОЗ . ... подробнее →
В зоне ООС нацгвардейцы провели акцию для детей-сирот25.03.2021 16:00
В районе проведения Операции объединенных сил нацгвардейцы организовали благотворительную акцию "Чужих детей не бывает". Об этом сообщает пресс-центр ООС в соцсети Facebook . Военнослужащие ... подробнее →
Нюансы выбора обручальных колец25.03.2021 15:45
Обручальное кольцо – украшение, которое покупается перед одним из главных событий в жизни. Потому подбирать его нужно ответственно, учитывая предпочтения партнера. Необходимо заранее узнать вкус ... подробнее →
На Луганщине начался ремонт дороги Лисичанск - Бахмут25.03.2021 15:00
Текущий средний ремонт автомобильной дороги Т-13-02 «КПП «Танюшовка»- Старобельск - Бахмут» в рамках проекта "Большое строительство" начался на Луганщине. Об этом сообщает ... подробнее →
На шахте Белозерская погиб горняк25.03.2021 14:00
В результате несчастного случая на шахте Белозерская в г.Белозерское Добропольского горсовета Донецкой области в ночь на четверг, 25 марта, погиб шахтер. Об этом в Facebook сообщил глава ... подробнее →
Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину25.03.2021 13:00
Посольство Украины в Китае сообщает, что к нам в страну отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ . "В ... подробнее →
87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса25.03.2021 12:00
Первый президент независимой Украины и глава делегации в ТКГ на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук сегодня, 25 марта, вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Украина 24 . ... подробнее →
В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним25.03.2021 11:00
Законопроект, предусматривающий ограничение продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, вынесен на рассмотрение "парламента ДНР", сообщают местные СМИ. По мнению "законодателей" ... подробнее →
В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-1925.03.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки прирост новых случаев коронавируса вырос сразу более чем на две тысячи, достигнув максимального показателя с начала пандемии. Также в стране зафиксировано максимальное ... подробнее →
СБУ завела дело на "ЧВК Семенченко" (ВИДЕО)25.03.2021 09:00
Служба безопасности Украины пресекла деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. Об этом сообщает ... подробнее →
Украина вырвала ничью у Франции в первом матче отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)25.03.2021 08:00
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Франции со счетом 1:1, сообщает Апостроф . Встреча состоялась в пригороде Парижа ... подробнее →
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