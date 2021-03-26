В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021» 26.03.2021 14:00 В неподконтрольном Украине Донецке прошел финал местного конкурса красоты «Краса Донбасса — 2021». Об этом сообщают местные СМИ. За главные титулы боролись 20 претенденток, которые ... подробнее →

Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-19 26.03.2021 13:00 Больницы Донетчины получили новое оборудование для борьбы с коронавирусной болезнью на общую сумму 106 млн грн. Об этом сообщает руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко. В частности, за средства ... подробнее →