264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком 27.03.2021 17:00 Более 260 граждан в пятницу, 26 марта, воспользовались гуманитарным коридором для пересечения линии соприкосновения возле Донецка. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "С 9:00 до 18:00 26 марта 2021 ... подробнее →

В "красной" зоне карантина уже половина областей Украины 27.03.2021 15:00 По состоянию на 27 марта в Киеве и 20 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. А в "красную" зону добавились еще две области - Ривненская и Черниговская. Об этом свидетельствуют ... подробнее →