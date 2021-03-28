Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 28.03.2021 15:00 ОВЕН У родившихся в марте в эти дни получится укрепить репутацию и благоприятно повлиять на домашних. Для Овнов середины знака желательно будет переключиться на работу — возможны перемены. Те, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта 28.03.2021 11:00 За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 28 марта. Количество больных втрое превышает ... подробнее →