Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля28.03.2021 15:00
ОВЕН У родившихся в марте в эти дни получится укрепить репутацию и благоприятно повлиять на домашних. Для Овнов середины знака желательно будет переключиться на работу — возможны перемены. Те, ... подробнее →
В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО28.03.2021 13:00
В ОРЛО "власть" объявила граждан Украины, не проживающих и не "зарегистрированных" на оккупированной территории Луганской области, "иностранными гражданами", передает Трибун . Так, в Луганске ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта28.03.2021 11:00
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 28 марта. Количество больных втрое превышает ... подробнее →
В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду28.03.2021 10:00
В Украине 28 марта проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и ... подробнее →
Сегодня ночью Украина перешла на летнее время28.03.2021 09:00
28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени Украина перешла на летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед, сообщает Цензор.НЕТ . Переход на зимнее и летнее время ... подробнее →
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- В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду10:00
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