В Украине началось завершение отопительного сезона 29.03.2021 17:00 Отопительный сезон в Украине близится к завершению. Несколько городов уже определили даты отключения отопления, в большинстве – работают над этим, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте 29.03.2021 15:00 В неподконтрольном Украине Донецке с 1 апреля повышается тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском и междугородном транспорте. Об этом сообщили в «республиканской службе по ... подробнее →